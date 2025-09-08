Στο πλαίσιο των ενεργειών για καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης, διενεργήθηκε σήμερα το πρωί συντονισμένη επιχείρηση από το Κλιμάκιο ΥΑ&Μ Λάρνακας, με τη συμμετοχή μελών του Αρχηγείου Αστυνομίας, των Κλιμακίων ΥΑ&Μ Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου, καθώς και μελών της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε υπό ανέγερση πολυκατοικία στην επαρχία Λάρνακας, ελέγχθηκαν συνολικά 33 άτομα, εκ των οποίων εντοπίστηκαν 8 αλλοδαποί να εργάζονται παράνομα και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες απασχολούνταν από τέσσερις διαφορετικούς εργοδότες, ένας εξ αυτών εντοπίστηκε στο εργοτάξιο και συνελήφθη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις, οι οποίοι δεν βρίσκονταν παρόντες, κλήθηκαν και παρουσιάστηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης για εξέταση της υπόθεσης.

Παράλληλα, λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων διαπίστωσαν παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία και μη εφαρμογή της νομοθεσίας του Ταμείου Προνοίας.

Για τις παραβάσεις εκδόθηκαν 7 ειδοποιήσεις συνολικού ύψους 52.000 ευρώ.

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, θα συνεχίσει τους στοχευμένους ελέγχους με στόχο την πάταξη της παράνομης και αδηλώτης εργοδότησης.

