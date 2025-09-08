Εντοπίστηκαν όπλα και το κλοπιμαίο όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα φόνου και τον εμπρησμό οχημάτων που διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου στην Πύλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, «σε σχέση με την υπόθεση συνομωσίας για φόνο απόπειρας φόνου εμπρησμού παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλεπταποδοχής και άλλων αδικημάτων, που διαπράχθηκαν την 14/8/2025 σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας Δεκελείας για την οποία, το ΤΑΕ λάρνακας προχώρησε μέχρι στιγμής στη σύλληψη έξι προσώπων εκ των οποίων σήμερα οι πέντε τελούν υπό κράτηση, κατά την διάρκεια της χθεσινής νύκτας αλλά και της σημερινής μέρας, το ΤΑΕ λάρνακας σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες τμήματα και διευθύνσεις της αστυνομίας, προχώρησε σε έρευνες ανοικτών χώρων στη Λευκωσία και ενός υποστατικού που βρίσκεται σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Από τις έρευνες εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο το κλοπιμαίο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάπραξη των αναφερόμενων αδικημάτων. Το αυτοκίνητο παραλήφθηκε για επιστημονικές εξετάσεις και εντός αυτού εντοπίστηκε αριθμός τεκμηρίων τα οποία επίσης παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Επίσης κατόπιν έρευνας στη βάση δικαστικού εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν από λυόμενο υποστατικό, το οποίο συνδέετε με τους υπόπτους που τελούν υπό κράτηση, ελεγχόμενο φάρμακο τάξεως Α (2.170 γρ. μεικτού βάρους μεθαμφεταμινη και 34 γρ. μεικτού βάρους κοκαΐνη), τέσσερα πιστόλια, τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι πραγματικά, αριθμός φυσιγγίων διαμετρήματος 9 μ μ, αριθμός εμφόρτων φυσιγγιοθηκών ένα αεροβόλο τυφέκιο με σκόπευτρο.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε χθες σε διαδικασία κελεισμένων των θυρών ο πέμπτος ύποπτος ηλικίας 17 ετών ο οποίος συνελήφθη χθες σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνομωσία για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου εκρηκτικών υλών, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας.

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον ύποπτο εντός οικίας στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης ύστερα από αξιολόγηση πληροφορίας.

Από την οικία παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι ο πέμπτος συλληφθείς φέρεται να κρατούσε πιστόλι το οποίο χρησιμοποίησε κατά του φρουρού ασφαλείας.

Υπολείπεται μεγάλο ανακριτικό έργο από τα μέλη της Αστυνομίας, εν αναμονή αποτελεσμάτων επιστημονικών εξετάσεων, του δικαστικού ελέγχου σε κινητά τηλέφωνα των υπόπτων, και του εντοπισμού στοιχείων που έχουν να κάνουν με την υπόθεση όπως του πιστολιού, του αυτοκινήτου, του μπουκαλιού μέσα στο οποίο οι δράστες έβαλαν την εύφλεκτη ύλη, και των ρούχων και κουκούλων που χρησιμοποιήθηκαν τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου.

Οι ανακριτές της υπόθεσης αναμένουν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ενώ θα ληφθούν ανακριτικές καταθέσεις.

Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ακόμη τέσσερα άτομα ηλικίας 17, 23, 27 και 44 ετών.

