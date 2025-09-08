Σημαντική μείωση καταγράφεται στις παράτυπες αφίξεις και στις αιτήσεις ασύλου κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, τον Αύγουστο σημειώθηκαν 190 νέες αφίξεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό για το έτος σε 1.606. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν καταγραφεί 4.865 αφίξεις, η μείωση φτάνει το 67%.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στις αιτήσεις ασύλου. Τον Αύγουστο του 2025 κατατέθηκαν 234 νέες αιτήσεις, με το σύνολο να διαμορφώνεται στις 1.943. Σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, όταν είχαν υποβληθεί 5.346 αιτήσεις, καταγράφεται μείωση της τάξης του 63,6%.

Τέλος, το σύνολο των αναχωρήσεων –συμπεριλαμβανομένων και των μετεγκαταστάσεων έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2025– ανέρχεται σε 9.033.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού κ. Χριστάκη Δημητρίου είχε σήμερα ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο κ. Νικόλας Νικολάου και η κα Έλλη Χρυσάνθου, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια του κύκλου επαφών του Υφυπουργού με τους Προέδρους όλων των Κοινοτήτων που γειτνιάζουν με την περιοχή «Λίμνες», στη Μενόγεια, όπου βρίσκονται υπό κατασκευή το Κέντρο Φιλοξενίας για αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και το Προαναχωρησιακό Κέντρο (τύπου ΧΩΚΑΜ/κρατητήρια) για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υφυπουργός είχε συναντηθεί σε αυτό το πλαίσιο στις 21 Μαρτίου 2025 με τον Πρόεδρο του Συμπλέγματος Νοτίως Σταυροβουνίου και Κοινοτάρχη Μενόγειας, στις 9 Απριλίου 2025 με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοφίνου, στις 27 Μαΐου 2025 με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού και στις 16 Ιουλίου 2025 με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλεθρικού. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ακολουθήσουν συναντήσεις του Υφυπουργού με τις υπόλοιπες Κοινότητες του Συμπλέγματος, ενώ σημειώνεται πως το Υφυπουργείο διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις Κοινότητες του Συμπλέγματος.

Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι, μέσω της αμφίδρομης ανταλλαγής απόψεων και του ουσιαστικού διαλόγου, να ενημερωθούν πλήρως οι τοπικές κοινότητες για την κρίσιμη σημασία των εν εξελίξει έργων στην περιοχή των «Λιμνών». Παράλληλα, δίδεται η ευκαιρία στις Κοινότητες να υποβάλουν τις προτάσεις και εισηγήσεις τους αναφορικά με τη διαχείριση τυχόν ζητημάτων που προβλέπουν ότι θα ανακύψουν από την υλοποίηση αυτών των έργων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υφυπουργός ανέλυσε διεξοδικά τη στρατηγική σημασία των έργων που ανεγείρονται στην περιοχή με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξήγησε επίσης την καθοριστική συμβολή που αναμένεται να έχουν τα έργα αυτά στην ενίσχυση της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει με συνέπεια το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αλλά και η κυβέρνηση γενικότερα.

Ο Υφυπουργός παρουσίασε στους εκπροσώπους του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού τη σημερινή κατάσταση του μεταναστευτικού ζητήματος, την κατακόρυφη μείωση των παράνομων αφίξεων και νέων αιτήσεων ασύλου και την ταυτόχρονη αύξηση των αναχωρήσεων/επιστροφών, ενώ τόνισε ότι στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση δεν γίνονται ανεκτά φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς από αλλοδαπούς. Εξήγησε επίσης ότι με τη λειτουργία των Κέντρων στην περιοχή των Λιμνών θα αυξηθεί αισθητά η αστυνόμευση, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

Τέλος, επαναβεβαίωσε την πρόθεση για συνέχιση του εποικοδομητικού διαλόγου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πλήρη ετοιμότητα και δέσμευση του Υφυπουργείου για στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η επίλυση και η αποτελεσματική διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν, διασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη των έργων και την απρόσκοπτη μελλοντική λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας και του κλειστού Προαναχωρησιακού Κέντρου, έχοντας υπ’ όψιν το βέλτιστο συμφέρον των κοινοτήτων και των κατοίκων τους.

