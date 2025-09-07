Σε μια κίνηση που μοιάζει περισσότερο με παράδοση στο οργανωμένο έγκλημα παρά με οικονομική πολιτική, το ψευδοκράτος αποφάσισε να διπλασιάσει τον αριθμό των καζίνων από 32 σε 64.

Τα κατεχόμενα παραμένουν εγκλωβισμένα σε διεθνή απομόνωση, χωρίς αναγνώριση και με την οικονομία τους να καταρρέει υπό το βάρος της τουρκικής λίρας και του πληθωρισμού. Έτσι, οι κατοχικές «αρχές» επιχειρούν να στηριχθούν σε ένα μοντέλο που τρέφεται από τον τζόγο, τη διαφθορά και τη «σκοτεινή οικονομία»



Διαβάστε περισσότερα στη «Σημερινή» που κυκλοφορεί.