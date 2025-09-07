Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) ανέκοψαν χθες βράδυ στην Πάφο για έλεγχο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, στην κατοχή του 21χρονου συνοδηγού εντοπίστηκε ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε περαιτέρω έρευνα στην κατοχή του ίδιου προσώπου, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους περίπου 34 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους περίπου 5 γραμμαρίων, καθώς και επτά γραμματόσημα εμποτισμένα με υγρή ουσία, η οποία πιστεύεται ότι είναι LSD.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) συνεχίζει τις εξετάσεις.