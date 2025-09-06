Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός αγνόησε τις οδηγίες των αστυνομικών.

Τελικά, το όχημα ανακόπηκε στην οδό Ευαγόρου.

Στο όχημα επέβαιναν δύο πρόσωπα. Ο οδηγός μύριζε έντονα αλκοόλ και, όταν του ζητήθηκε να δώσει δείγμα, αρνήθηκε.

Στη συνέχεια, οι δύο επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο συνοδηγός.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Τραυματίστηκαν επίσης δύο αστυνομικοί. Ο ένας υπέστη κάταγμα δακτύλου, ενώ ο άλλος έφερε εκδορές.

