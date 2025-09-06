Μια μητέρα κατηγόρησε αεροπορική εταιρεία ότι την άφησε δακρυσμένη και «εγκαταλελειμμένη» στην Κύπρο για τέσσερις μέρες χωρίς να τη βοηθήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της hulldailymail.co.uk, η Jodie Weston ταξίδεψε στην κατεχόμενη Κερύνεια, για να εμφανιστεί ως DJ σε μουσικό φεστιβάλ, με το εισιτήριο να έχει κλείσει από τους διοργανωτές του event.

Όταν πήγε στο αεροδρόμιο Λάρνακας για την πτήση επιστροφής της στις 6 Ιουλίου, ανακάλυψε ότι η πτήση είχε ακυρωθεί δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση. Η 31χρονη είπε πως το προσωπικό ενημέρωσε τους επιβάτες ότι θα τους μετέφεραν στην πατρίδα τους το συντομότερο δυνατόν και ότι θα τους έβαζαν προσωρινά σε ξενοδοχείο.

Όμως, καθώς τους συνόδευαν έξω από την αίθουσα αναχωρήσεων, η Jodie ισχυρίζεται ότι το προσωπικό αρνήθηκε να βοηθήσει και τους είπε απλώς να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της εταιρείας. Παρότι το όνομά της ήταν πάνω στο εισιτήριο, δεν μπόρεσε να μιλήσει με την εξυπηρέτηση πελατών επειδή η κράτηση είχε γίνει από τρίτο πρόσωπο.

Ξεσπώντας σε κλάματα, τελικά έμαθε από άλλους επιβάτες ότι είχαν τοποθετηθεί στην επόμενη πτήση για Λονδίνο – τέσσερις μέρες αργότερα. Η Jodie κατηγορεί την αεροπορική εταιρεία ότι δεν πρόσφερε καμία αποζημίωση, κουπόνια φαγητού ή βοήθεια για διαμονή.

Αντ’ αυτού, η ίδια αναγκάστηκε να πληρώσει £180 για ξενοδοχείο και £270 για πτήση με τη με άλλη αεροπορική την επόμενη μέρα, χάνοντας συνολικά £450. Κατηγόρησε την αεροπορική εταιρεία ότι «κρύβεται πίσω από ρομπότ σε μια εφαρμογή».

Η EasyJet ζήτησε συγγνώμη για την «ταλαιπωρία» της Jodie και παραδέχτηκε ότι αρνήθηκε να τη βοηθήσει τηλεφωνικά επειδή δεν μπορούσε να δώσει τα στοιχεία του ατόμου που έκανε την κράτηση – παρότι ήταν η επιβάτιδα. Απέδωσε την ακύρωση σε περιορισμούς εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι οδήγησαν το πλήρωμα να ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ωρών εργασίας.

Η Jodie, από το Λονδίνο, είπε: «Ήμουν στην Κύπρο για DJ event. Με άφησαν στο αεροδρόμιο αλλά όλοι οι άλλοι έφευγαν σε διαφορετικές ώρες και η πτήση μου ήταν η τελευταία. Περίμενα στην αίθουσα αναχωρήσεων, έβλεπα την οθόνη και ξαφνικά, δύο ώρες πριν, έγραφε “ακυρώθηκε”. Μας είπαν να πάμε στην πύλη και μας διαβεβαίωσαν ότι θα μας έβαζαν σε ξενοδοχείο. Μας έκαναν να πιστέψουμε ότι θα μας φροντίσουν. Όμως μόλις βγήκαμε, μας είπαν “χρησιμοποιήστε την εφαρμογή” και μας άφησαν εκεί. Δεν μπορούσα καν να μιλήσω με κάποιον. Όλοι κρύβονται πίσω από τα bots. Μια κοπέλα κατάφερε να μιλήσει μετά από ώρα και της είπαν ότι θα μας βάλουν σε πτήση σε τέσσερις μέρες».

Η Jodie υπογράμμισε ότι είχε παιδί δύο ετών στο σπίτι και δουλειά, οπότε δεν μπορούσε να μείνει στην Κύπρο. «Έπρεπε να τα κανονίσω όλα μόνη μου, δεν βοήθησαν σε τίποτα. Έφτασα τελικά σπίτι αλλά δεν έβγαλα ούτε χρήματα από το event. Έκλαιγα μόνη μου και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε».

Μετά την επιστροφή της, υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης στην αεροπορική εταιρεία, το οποίο απορρίφθηκε χωρίς εξήγηση. Η Jodie τόνισε ότι χρειάστηκε να χάσει δουλειά και να πληρώσει έξτρα για φροντίδα του παιδιού της. Δήλωσε πως δεν θα ξαναπετάξει ποτέ με την συγκεκριμένη εταιρεία.

Η αεροπορική δήλωσε ότι θα την αποζημιώσει για τα έξοδά της αφού επικοινώνησαν δημοσιογράφοι, αλλά τόνισε ότι δεν δικαιούται περαιτέρω αποζημίωση γιατί η ακύρωση ήταν εκτός ελέγχου της. «Η πτήση της κ. Weston δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω καθυστερήσεων από περιορισμούς εναέριας κυκλοφορίας, που οδήγησαν το πλήρωμα να ξεπεράσει το όριο ασφαλείας. Προσφέραμε επανακράτηση ή επιστροφή χρημάτων και επιστρέψαμε στην κ. Weston το ποσό που ζήτησε. Λυπούμαστε που δεν της έφτασε η απαραίτητη πληροφόρηση μέσω του τρίτου παρόχου από τον οποίο είχε γίνει η κράτηση».