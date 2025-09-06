Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ για υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμού σε μάντρα αυτοκινήτων στην επαρχία Λάρνακας, στις 14 Αυγούστου.

Όπως ανακοινώθηκε η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στη σύληψη του 17χρονου ο οποίος εντοπίστηκε, στη Λευκωσία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, εμπρησμού αυτοκινήτων και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου, στη Λάρνακα.

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλα τρία πρόσωπα ηλικίας, 44, 27 και 22 ετών.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

