Το βράδυ της Παρασκευής συνελήφθη στη Λευκωσία αλλοδαπός από τρίτη χώρα, ηλικίας 17,5 ετών, σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση συνωμοσίας για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών που έγινε στις 14 Αυγούστου σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση τελούν υπό σύλληψη ακόμη τρία άτομα ηλικίας 44, 27 και 23 ετών, όλοι αλλοδαποί.

Αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησής του.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν.

