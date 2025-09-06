Συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας, 36χρονος, τα στοιχεία του οποίου εντοπίζονται σε Ερυθρά Αγγελία και καταζητείται από τις Αρχές της Ουκρανίας.

Ο 36χρονος φέρεται να σχετίζεται με υπόθεση απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και συνομωσίας, που διερευνούν οι Ουκρανικές Αρχές.

Γύρω στις 6.30μ.μ. χθες ο 36χρονος παρουσιάστηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, για να αναχωρήσει από την Κύπρο. Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του εντοπίζονται σε Ερυθρά Αγγελία και συνελήφθη δυνάμει προσωρινού εντάλματος σύλληψης. Ακολούθως τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς έναρξης της διαδικασίας έκδοσής του στην Ουκρανία.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.

