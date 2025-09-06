Κοινή άσκηση Έρευνας - Διάσωσης (Ε-Δ) Κύπρου – Ελλάδος, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-02/25» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωση το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης αναφέρει πως «η άσκηση πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης Ε-Δ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Φρεγάτας «ΑΔΡΙΑΣ», ελικοπτέρου της 460 Μοίρας Έρευνας-Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, καθώς και εξειδικευμένου νοσηλευτή της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας».

Σημειώνεται ότι «η εν λόγω άσκηση, τον συντονισμό της οποίας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της Ελλάδος, εντάσσεται στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας για θέματα Ε-Δ μεταξύ Κύπρου - Ελλάδας, οι πρόνοιες της οποίας εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες ασκήσεις προς αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ε-Δ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: ΚΥΠΕ