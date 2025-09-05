Την δική της συγκινητική ιστορία μοιράστηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» η γιαγιά Φωτεινή, η γνωστή οπαδός της Ανόρθωσης που έχει κερδίσει τις καρδιές των φιλάθλων.

«Ο σύζυγός μου ήταν φανατικός, κάποτε ήταν πρόεδρος στην Ανόρθωση και εμείς νεαροί τότε πηγαίναμε στο ΓΣΕ. Μέχρι σήμερα μετά τον πόλεμο την ακολουθώ πιστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε με περηφάνια για τη σχέση της με την ομάδα, τονίζοντας πως η Ανόρθωση αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας των προσφύγων από την Αμμόχωστο. «Αγαπώ την Ανόρθωση, είναι κάτι που το φέραμε από την Αμμόχωστο, το μόνο πράγμα που μας έμεινε. Και τη Σαλαμίνα βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε».

Η αγάπη για την «Κυρία» έχει περάσει και στις νεότερες γενιές της οικογένειάς της. «Από τα οχτώ μου εγγόνια πηγαίνουν γήπεδο οι έξι σίγουρα, όλη η οικογένεια είναι με την Ανόρθωση».

Με συγκίνηση περιέγραψε και την ανταπόκριση που λαμβάνει από τον κόσμο. «Οι οπαδοί της Ανόρθωσης με αγαπάνε, με προσέχουν και με βοηθούν. Είναι μεγάλη η αγάπη του κόσμου για την Ανόρθωση και περιμένουμε με αγωνία την επόμενη μέρα, αν και είμαστε πολλά λυπημένοι με την παρούσα κατάσταση. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ πικραμένη για την κατάντια της Ανόρθωσης».

Η γιαγιά Φωτεινή δεν έκρυψε και την επιθυμία της για την επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια στην τεχνική ηγεσία. «Θα ήθελα πίσω τον Κεσπάγια για προπονητή, εκατό τοις εκατό. Είναι ο αρχηγός μας. Μεγάλωσε με την Ανόρθωση. Ήρθε από μωρό εδώ».

Διαβάστε επίσης: Με φωτοβολίδες το πρώτο κουδούνι σε Λύκειο στη Λευκωσία (pics)