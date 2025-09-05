Το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν τα παιδιά να απολαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα δικαιώματά τους, έτσι ώστε κάθε παιδί, χωρίς καμία εξαίρεση, να νιώθει καλά, να έχει φαγητό, καθαρό νερό, ασφαλές περιβάλλον και φροντίδα για το σώμα και το μυαλό του, είπε σε μήνυμά της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου.

«Η υγεία σας δεν περιλαμβάνει μόνο την προστασία από ασθένειες, αλλά και από κάθε μορφή βίας ή παραμέλησης και την υποστήριξη για να αντιμετωπίζετε το άγχος ή τις δυσκολίες που μπορεί να φέρνει η καθημερινότητα», σημείωσε η Επίτροπος, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η σύγχρονη εποχή φέρνει προκλήσεις οι οποίες όμως δεν πρέπει να στερoύν από τα παιδιά το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην υγεία, πρόσθεσε, αναφέροντας παράλληλα ότι «όλοι μαζί, σχολεία, οικογένειες και κοινωνία, έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, προστατεύεται από κινδύνους και μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που ενισχύει την ψυχική, σωματική και συναισθηματική του ανάπτυξη».

«Η Πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και όλοι όσοι ασκούν ευθύνη απέναντί σας έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι αυτό το δικαίωμα γίνεται πράξη. Για να το πετύχουμε όμως, χρειάζεται και η δική σας ενεργός συμμετοχή: να μιλάτε ανοιχτά για τις ανάγκες και τις ανησυχίες σας, να ενημερώνεστε και να διεκδικείτε», τόνισε.

Καταλήγοντας η Επίτροπος διαβεβαίωσε ότι το Γραφείο της θα συνεχίσει να ενδυναμώνει τη φωνή των παιδιών, να ενημερώνει και να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους για την προστασία της υγείας τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ