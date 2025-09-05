Στις 9.00 το πρωί είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, με τις εργοδοτικές οργανώσεις για την ΑΤΑ.

Ο Υπουργός συνάντησε χθες τις συντεχνίες, ωστόσο όπως όλα δείχνουν η παναπεργία της 11ης Σεπτεμβρίου δεν φαίνεται να αποφεύγεται.

Η συνάντηση με τις συντεχνίες χθες κράτησε δυόμιση περίπου ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι συντεχνίες έθεσαν και πάλι στον Υπουργό το πλαίσιο των αιτημάτων τους, χωρίς να υποχωρούν στο θέμα της διατήρησης της φιλοσοφίας της ΑΤΑ και της πλήρους αποκατάστασής της.

Κατ’ επέκταση ο σχεδιασμός για την απεργιακή κινητοποίηση της 11ης Σεπτεμβρίου δεν διαφοροποιείται, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ