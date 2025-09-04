Δέκα τόνους πουργούρι και δέκα τόνους αλεύρι, τα οποία έχουν παραχθεί από κυπριακό σκληρό σιτάρι, και τα οποία θα παραληφθούν από όλες τις Ιερές Μητροπόλεις Παγκύπρια, δώρισε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι, αυξημένες ποσότητες θα διατεθούν στις Μητροπόλεις Λεμεσού και Πάφου για βοήθεια των πυρόπληκτων.

Προστίθεται ότι, «όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς και με γνώμονα πάντα την ευημερία των συμπολιτών μας» η ΠΟΣ στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου και αντιπροσωπείας του Διοικητικού της Συμβουλίου της οργάνωσης παραχώρησε προς διάθεση 10 τόνους πουργούρι και 10 τόνους αλεύρι.

Τα προϊόντα θα κατανεμηθούν αργότερα απο τις Ιερές Μητροπόλεις αναλόγως ενώ «αυξημένες ποσότητες θα διατεθούν στις Μητροπόλεις Λεμεσού και Πάφου για βοήθεια των πυρόπληκτων συμπολιτών μας», αναφέρεται τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ