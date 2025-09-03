Το Τμήμα Γεωργίας, ανακοίνωσε ότι, κατά τους μήνες Οκτώβρη και Νοέμβρη 2025, θα πραγματοποιήσει εκστρατεία ελέγχων για τη μη εξουσιοδοτημένη κατοχή και χρήση επαναχρησιμοποιούμενων κιβωτίων συσκευασίας ή μεταφοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση οι κλίμακες διοικητικών προστίμων που αφορούν τη μη εξουσιοδοτημένη κατοχή και χρήση των επαναχρησιμοποιούμενων κιβωτίων συσκευασίας ή μεταφοράς βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης, με σκοπό την αύξηση του ελάχιστου και μέγιστου προστίμου για παραβάσεις.

Προστίθεται πως οι νέες κλίμακες διοικητικών προστίμων θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας.

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι η εκστρατεία διενεργείται βάσει των περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμων , οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις 29/12/2021, και απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, τη μη εξουσιοδοτημένη κατοχή και χρήση επαναχρησιμοποιούμενων κιβωτίων συσκευασίας ή μεταφοράς.

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι, συγκεκριμένα, απαγορεύεται ο αγοραστής να κατέχει ή να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ενός προμηθευτή σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή, ο προμηθευτής να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή, ο αγοραστής να κατακρατεί επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που ανήκουν στην κυριότητα του προμηθευτή, για χρονική περίοδο πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που περιήλθαν στην κατοχή του, με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ