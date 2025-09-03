Από ηλεκτρικό εργαλείο ξεκίνησε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, στην κοινότητα Γεράσας, της Επαρχίας Λεμεσού, καίγοντας οκτώ δεκάρια γης.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό εργαλείο (σμυρίλιο), γύρω στις 12:25, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την θέτουν υπό πλήρη έλεγχο στις 13:10.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 άτομα του Τμήματος Δασών, με επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο, καθώς και εννέα άτομα και τρία πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από αέρος έγιναν ρίψεις νερού από τέσσερα μισθωμένα από τη Δημοκρατία αεροπλάνα.

Όπως αναφέρεται, κάηκε συνολική έκταση οκτώ δεκαρίων, καλυμμένη με άγρια βλάστηση, συμπεριλαμβανομένων διάσπαρτων δέντρων πεύκης και αμυγδαλιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ