Τα ζητήματα που απασχολούν τον μαθητικό και φοιτητικό κόσμο, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς απασχόλησαν τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, με αρκετούς βουλευτές να υπογραμμίζουν το οξύ πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, ιδίως στη Λεμεσό, όπου τα ενοίκια είναι για πάρα πολλούς απλησίαστα.

Ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργος Κάρουλλας, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι υπάρχουν ακόμα και άριστοι φοιτητές που εξασφάλισαν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λεμεσό, όμως επιλέγουν τελικά τη φοίτηση σε ιδιωτικά πανεπιστήμια σε άλλες πόλεις, λόγω των πολύ υψηλών ενοικίων.

«Πρέπει να επιταχυνθεί η αποπεράτωση των φοιτητικών εστιών, όχι μόνο στο ΤΕΠΑΚ, αλλά και στον Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία», σημείωσε ο κ. Κάρουλλας. «Ταυτόχρονα, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά και ενδεχόμενη αύξηση του επιδόματος στέγασης που παρέχεται μέσω των υπηρεσιών των δημόσιων πανεπιστημίων», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις φοιτητών που δεν μπορούν να βρουν στέγη στη Λεμεσό. Σημείωσε, δε, ότι φοιτητές από την Πάφο, που φοιτούν στο ΤΕΠΑΚ, επιλέγουν να μένουν στα πατρικά τους σπίτια και να πηγαινοέρχονται καθημερινά στη Λεμεσό για τις ανάγκες της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο.

«Μεγάλος όγκος φοιτητών από την επαρχία Πάφου, περίπου τέσσερις στους δέκα, έχουν πάρει την απόφαση να ταξιδεύουν καθημερινά από Πάφο προς Λεμεσό, αφού δεν έχουν βρει στέγη», ανέφερε ο κ. Σαββίδης, κάνοντας λόγο για εξωφρενικές τιμές ενοικίων, που για ένα μικρό διαμέρισμά κυμαίνονται μεταξύ 800-100 ευρώ, όπως είπε.

«Είναι θέμα που διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα προωθηθούν τα έργα για δημιουργία εστιών. «Από τη μία να λέμε ότι θέλουμε να επεκτείνουμε τον όγκο των φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια και από την άλλη να έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, είναι εντελώς αντιφατικό», κατέληξε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας, ανέφερε ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα.

«Ως ΑΚΕΛ έχουμε κάνει επανειλημμένα εκκλήσεις στην Κυβέρνηση, ότι πρέπει να δημιουργήσει μία στρατηγική για το πως θα βοηθήσει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, για να μπορούν να σπουδάσουν στον τόπο τους», είπε.

«Παρακολουθούμε ότι η Κυβέρνηση παραμένει άπραγη», πρόσθεσε. «Ενώ το πρόβλημα είναι εκεί και γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια, έχουν οχυρωθεί οι κυβερνώντες πίσω από εξαγγελίες για μελλοντική δημιουργία φοιτητικών εστιών και έχουμε μείνει εκεί, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει πάρει μέτρα, πέρα από τα μελλοντικά σχέδια, για στήριξη των φοιτητών και να μη χάνει και το ΤΕΠΑΚ φοιτητές», ανέφερε ο κ. Χριστόφιας.

Σύστημα διορισμών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών και άλλες εκκρεμότητες στο μικροσκόπιο

Εκκρεμότητες και ζητήματα που απασχολούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έθιξαν οι Βουλευτές στις δηλώσεις τους, επισημαίνοντας ότι θα παρακολουθούν την πρόοδο των θεμάτων για τα οποία αναμένονται απαντήσεις από του Υπουργείο Παιδείας.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης σημείωσε στις δηλώσεις του ότι είναι ζωντανός οργανισμός η εκπαίδευση και ότι πάντα θα υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση. «Όσον αφορά τα δημόσια σχολεία, ευελπιστούμε να διεκπεραιωθούν το συντομότερο δυνατό οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούν στη στελέχωση των σχολικών μονάδων, σε εκπαιδευτικό και γραμματειακό προσωπικό», είπε.

«Ευελπιστούμε ότι το πολύκροτο ζήτημα της αξιολόγησης των αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα κλείσει θετικά», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο σύστημα αξιολόγησης. «Πιστεύουμε στους εκπαιδευτικούς μας, πιστεύουμε στον Υπουργείο Παιδείας, ότι μπορούν να βρουν την χρυσή τομή, προς όφελος των σχολικών μονάδων, προς όφελος των ίδιων των εκπαιδευτικών και γενικά του εκπαιδευτικού συστήματος», δήλωσε.

«Για τη σχολική εκπαίδευση αναγνωρίζουμε ότι έγιναν σημαντικές βελτιώσεις και αυτό είναι προς την ορθή κατεύθυνση», είπε ο Γιώργος Κάρουλλας. Σημείωσε ως εκκρεμότητα την τοποθέτηση του Υπουργείο Παιδείας για το νέο σχέδιο διορισμών, καθώς και την ενημέρωση για τον διάλογο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Πρόσθεσε ότι σημαντικό ζήτημα είναι τα μέτρα για τη διαχείριση της παραβατικότητας, καθώς και η προώθηση του ολοήμερου σχολείου για τη συμφιλίωση της εργασίας με την εκπαίδευση και την υποβοήθηση των γονέων.

«Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κλιματιστικών, αναμένουμε να δούμε ένα σημαντικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2026, έτσι ώστε μέχρι το καλοκαίρι του 2026 να είναι όλα τοποθετημένα», ανέφερε ο κ. Κάρουλλας.

Ο Χρίστος Χριστόφιας αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης σε αριθμό σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, «λόγω αποσπάσεων διευθυντικών στελεχών στο Υπουργείου και αλλού», όπως είπε, «με αποτέλεσμα να ξεκινά η σχολική χρονιά και να παίζουν τον ρόλο των διευθύνσεων αναπληρωτές διευθυντές ή και απλοί καθηγητές εντός των σχολικών μονάδων».

Επεσήμανε, επίσης, τα προβλήματα στον νέο τρόπο διορισμών των έκτακτων εκπαιδευτικών, αναφέροντας ότι το ΑΚΕΛ ενέγραψε το θέμα αυτό στην Επιτροπή προς συζήτηση το συντομότερο δυνατό.

«Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπάρχουν βασικές εκκρεμότητες, για τις οποίες αναμένουμε απαντήσεις από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη», σημείωσε ο κ. Χριστόφιας, αναφέροντας ότι το νομοσχέδιο για την ενιαία ειδική εκπαίδευση είναι μία από τις εκκρεμότητες αυτές.

Ως δεύτερη εκκρεμότητα έθεσε τον τρόπο διορισμού γενικότερα των εκπαιδευτικών, ιδίως καθώς πλησιάζει το 2027, χρονιά-ορόσημο για τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών. «Η άλλη εκκρεμότητα έχει να κάνει με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και με το κατά πόσο θα καταφέρει το Υπουργείο να φέρει εκ νέου αναθεωρημένο νομοσχέδιο, προϊόν ευρύτερης συναίνεσης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις», συνέχισε ο κ. Χριστόφιας. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι εκκρεμεί και η επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων και η περαιτέρω μείωση της διδακτέας ύλης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ