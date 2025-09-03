Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον νέο τιμοκατάλογο για τα σχολικά κυλικεία, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές συγκρατημένες, με τα σάντουιτς στα €2,30, ενώ καταγράφονται μικρές αυξήσεις σε γαλακτοκομικά και χυμούς. Η έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα αλλά και σε πιο υγιεινές επιλογές.





Τι λένε μαθητές και γονείς



Γονείς εκφράζουν ανησυχία ότι οι τιμές, αν και συγκρατημένες, παραμένουν υψηλές για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Από την άλλη, μαθητές σημειώνουν ότι η ποικιλία είναι πλέον μεγαλύτερη, με έμφαση και σε πιο υγιεινές επιλογές.

Η νέα σχολική χρονιά θα δείξει αν ο τιμοκατάλογος θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ή αν οι μαθητές θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα κυλικεία.