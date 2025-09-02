Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ξανά ο σταθμός ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (DC) του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, που βρίσκεται στο Κτήριο Τεχνικής Υπηρεσίας, στη γωνία των οδών Ήρας και Φώτη Κόντογλου.

Οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων έχουν πλέον στη διάθεσή τους μια γρήγορη και αξιόπιστη λύση φόρτισης. Η διαδικασία ενεργοποιείται εύκολα μέσω QR code το οποίο είναι τοποθετημένο στη μονάδα. Με τη σάρωσή του, οι χρήστες μεταφέρονται σε εφαρμογή όπου επιλέγουν το ποσό πληρωμής και ξεκινούν άμεσα τη φόρτιση.

Στον χώρο υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη διευκόλυνση του κοινού, ενώ οι χρεώσεις καθορίζονται ως εξής:

0,49 ευρώ ανά kWh

0,55 ευρώ πάγιο κόστος ανά ενεργοποίηση φόρτισης

Ο σταθμός υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC, καλύπτοντας τις ανάγκες των χρηστών που αναζητούν πρακτικές και γρήγορες επιλογές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τον Οργανισμό στο 24501000.