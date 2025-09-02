Ανακοίνωση με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό όπου ένα μικρό παιδί δέχτηκε δάγκωμα από σκύλο που τα ΜΜΕ παρουσίασαν ως «American Staffordshire Terrier», εξέδωσε το American Staffordshire Club of Cyprus.

Με την εν λόγω ανακοίνωση το club καλεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τις Τελωνειακές Αρχές της Κύπρου να δώσουν άμεσες διευκρινίσεις και να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η φυλή American Staffordshire Terrier (Amstaff) είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τη Fédération Cynologique Internationale (FCI) και τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου. Τα καθαρόαιμα, εγγεγραμμένα Amstaff που εκτρέφονται από αδειοδοτημένους εκτροφείς επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια χαρακτήρα, υγείας και τήρησης του προτύπου της φυλής.

Σημαντικό είναι ότι κάθε γνήσιος American Staffordshire Terrier διαθέτει επίσημο pedigree (γενεαλογικό πιστοποιητικό), το οποίο αποδεικνύει την αυθεντικότητά του και την καταγεγραμμένη γενεαλογία του. Το pedigree είναι ο μοναδικός τρόπος να επιβεβαιωθεί ότι ένας σκύλος είναι πράγματι Amstaff και όχι κάποιο ημίαιμο ή παράνομα εισαγμένο ζώο που παρουσιάζεται ψευδώς ως τέτοιο.

Δυστυχώς, λόγω της απαγόρευσης του American Pit Bull Terrier στην Κύπρο, πολλοί ανεξέλεγκτοι και παράνομα εισαγμένοι σκύλοι βαφτίζονται εσφαλμένα «Amstaff». Αυτή η πρακτική αδικεί τη φυλή, δημιουργεί παραπληροφόρηση στο κοινό και φορτώνει τις ευθύνες σε λάθος κατεύθυνση. Οι περισσότεροι σκύλοι που εμπλέκονται σε επιθέσεις δεν είναι καθαρόαιμα, εγγεγραμμένα Amstaff, αλλά διασταυρώσεις ή παράνομα εισαγμένα «pitbull-type» χωρίς pedigree και χωρίς κανέναν έλεγχο χαρακτήρα.

Καλούμε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τις Τελωνειακές Αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση με τα εξής μέτρα:

1. Αυστηρός έλεγχος εισαγωγών σκύλων και αποτροπή της παράνομης εισαγωγής απαγορευμένων φυλών.

2. Ακριβής ταυτοποίηση των φυλών και τερματισμός της κατάχρησης του όρου «Amstaff».

3. Αναγνώριση ότι μόνο το pedigree αποδεικνύει την αυθεντικότητα ενός American Staffordshire Terrier.

4. Συνεργασία με αδειοδοτημένους εκτροφείς για τον σαφή διαχωρισμό αναγνωρισμένων φυλών από ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις.

5. Ενημέρωση των ΜΜΕ ώστε να χρησιμοποιούν σωστή ορολογία στις αναφορές τους.

Η Κύπρος χρειάζεται σωστό έλεγχο και υπευθυνότητα. Το να κατηγορούνται τα καθαρόαιμα Amstaff για περιστατικά που προκαλούνται από ανεξέλεγκτους σκύλους είναι άδικο και καταστροφικό. Ήρθε η ώρα οι αρμόδιες αρχές να δράσουν υπεύθυνα, να προστατεύσουν το κοινό και να διαφυλάξουν το όνομα των αναγνωρισμένων φυλών.