Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας μίλησε στο ράδιο Πρώτο για το ενδεχόμενο συνεργασίας και συνέργειας με την Ελλάδα, για παραγωγή στρατιωτικού οπλισμού. Μεταξύ άλλων επίσης αναφέρθηκε στο SAFE, στον ρόλο της Τουρκίας και τις αναβαθμίσεις σε Μαρί και σε αεροπορική βάση Ανδρέα Παπανδρέου.

Αρχικά ο κ. Πάλμας υπογράμμισε τις πολύ καλές σχέσεις με την Ελλάδα και την προοπτική εμβάθυνσης συνεργασίας σε στρατιωτικά θέματα. «Έχουμε συχνή επικοινωνία με τον κ. Δένδια και στα πλαίσια των συζητήσεων μιλήσαμε για διαφορά διμερή ζητήματα και άλλα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για κοινές, συνεργασίες, συνέργειες αν θέλετε και των δύο κρατών, με στόχο να μπορέσουμε να παράγουμε στρατιωτικά προϊόντα τα οποία θα μπορέσουμε να εξάγουμε. Επίσης, στην Κοπεγχάγη συζητήσαμε για το Ουκρανικό και το θέμα SAFE, θεωρούμε απαράδεκτο τρίτα μέλη να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες συνέργειες, από τη στιγμή που απειλούν χώρες μέλη της ΕΕ. Στην προκειμένη περίπτωση εννοούμε φυσικά την Τουρκία».

Για το αν οι υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ αντιλαμβάνονται τη θέση μας για την Τουρκία ο κ. Πάλμας είπε ότι, «έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχουν εχθροί, κανείς δεν είναι το απυρόβλητο, όμως για να είμαστε ρεαλιστές το γεγονός ότι η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν τους αφήνει να έχουν μια σαφή θέση αρχής γύρω από αυτό το θέμα».

Αναφερόμενος στις αναβαθμίσεις σε Μαρί και αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου ο ΥΠΑΜ επισήμανε ότι «Είναι δύο μεγαλεπήβολα έργα τα οποία θα ανεβάσουν επίπεδο το επίπεδο της ΚΔ, θεωρήσαμε ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε σύμφωνα και με τις εξελίξεις στην περιοχή, στις οποίες ομολογουμένως ανταποκριθήκαμε στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια ώρα με τις αναβαθμίσεις ανεβαίνουμε επίπεδο ως ένας αξιόπιστος εταίρος και σωστός σύμμαχος στην περιοχή».

Για το αν η Κύπρος ενδιαφέρεται να κάνει βήμα προς ένταξη στο ΝΑΤΟ. «Αν μπορούσαμε με ένα αίτημα να μπούμε θα το κάναμε, όμως στο ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία και διαθέτει βέτο. Για να ακριβολογούμε, αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Εμείς είμαστε υποστηρικτές, της ευρωπαϊκής άμυνας και του ευρωστρατού. Δεν μπορεί η ΕΕ να είναι μια γιγαντιαία οικονομική δύναμη και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας να εκπέμπει μια εικόνα αδυναμίας.

Αίτημα στις ΗΠΑ για στρατιωτικό υλικό μέσω του προγράμματος EDA

Με ρηματική διακοίνωση η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε επισήμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικό υλικό, που είναι διαθέσιμο δωρεάν ή σε μειωμένες τιμές, στο πλαίσιο του Προγράμματος Excess Defense Articles, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Plus.

Σημείωσε πως την περασμένη εβδομάδα το Yπουργείο Άμυνας απέστειλε κατάλογο με το στρατιωτικό υλικό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η Kυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανάψει το πράσινο φως.

Στη συνέντευξη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ανέφερε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση εντατικοποιεί τις ενέργειες για συνεργασία με ξένες Κυβερνήσεις σε έργα που αφορούν την άμυνα, όπως είναι η αεροπορική βάση "Ανδρέας Παπαντρέου" και η Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης", στο Μαρί.

Συγκεκριμένα, για την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης υπάρχει ενδιαφέρον από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενώ για την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης υπάρχει ενδιαφέρον από τη γαλλική Κυβέρνηση, είπε.

Σημείωσε πως γίνονται επαφές με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να υπάρξει και οικονομική ενίσχυση από πλευράς Κομισιόν για την ναυτική βάση, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιείται και από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, εξάλλου, ότι για να μπορεί να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Safe για αμυντικό εξοπλισμό, η Τουρκία θα πρέπει να έχει αμυντική συμφωνία με την ΕΕ, κάτι που προϋποθέτει ομοφωνία στο Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπείται και η Κυπριακή Δημοκρατία.

