Σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στις υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την Αστυνομία.

Παρά τις στοχευμένες ενέργειες της Αστυνομίας και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, το φαινόμενο συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές.

Το 2022 αποτέλεσε χρονιά με τη μεγαλύτερη καταγραφή υποθέσεων (241), ενώ από τότε παρατηρείται σταδιακή μείωση. Ωστόσο, οι συλλήψεις εμφανίζουν πτωτική πορεία από το 2020, όταν καταγράφηκαν 51, σε σχέση με τις 14 που σημειώθηκαν μέχρι τον Αύγουστο του 2025.

Η αναντιστοιχία μεταξύ αριθμού υποθέσεων και συλλήψεων αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές στη διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων, τα οποία συχνά συνδέονται με διαδικτυακές πλατφόρμες και διεθνή δίκτυα.

Η Αστυνομία συνεχίζει να δίνει έμφαση στην πρόληψη και την καταστολή, μέσα από ειδικές μονάδες αλλά και τη συνεργασία με οργανισμούς όπως η Europol και το Interpol. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ενημερωτικές εκστρατείες προς το κοινό, με στόχο την προστασία των παιδιών και την ευαισθητοποίηση γονιών και εκπαιδευτικών.

Ωστόσο, το διαδίκτυο παραμένει πεδίο που διευκολύνει την αναπαραγωγή και διακίνηση παράνομου υλικού, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή ενίσχυση των τεχνολογικών εργαλείων και την εκπαίδευση των διωκτικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου έκρινε ως νόμιμη τη χρήση από την Αστυνομία του εξειδικευμένου λογισμικού ICACCOPS, που επιτρέπει τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου μέσω IP διευθύνσεων, σε περιπτώσεις διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον του Ανωτάτου μετά από ένσταση υπεράσπισης, η οποία αμφισβητούσε τη νομιμότητα της χρήσης τέτοιας τεχνολογίας και τη δυνατότητα της Αστυνομίας να αποκτά πληροφορίες από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου χωρίς παραβίαση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Πώς λειτουργεί το ICACCOPS

Το ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protective Services) είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό εργαλείο, το οποίο έχει αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου. Χρησιμοποιείται ευρέως από υπηρεσίες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει διαμοιρασμό υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω peer-to-peer (P2P) δικτύων — δηλαδή δίκτυα στα οποία χρήστες ανταλλάσσουν αρχεία απευθείας μεταξύ τους, χωρίς την παρέμβαση κεντρικού διακομιστή.

Στην πράξη, το ICACCOPS:

· σαρώνει δημόσια διαθέσιμα P2P δίκτυα για αρχεία γνωστού υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

· εντοπίζει χρήστες που ανεβάζουν ή κατεβάζουν τα συγκεκριμένα αρχεία

· καταγράφει τις διευθύνσεις IP που σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα

· δημιουργεί μια βάση δεδομένων ύποπτων διευθύνσεων, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τις Αρχές για την έναρξη ποινικής έρευνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ICACCOPS δεν υποκλέπτει ιδιωτικές επικοινωνίες και δεν διεισδύει σε προσωπικούς λογαριασμούς ή υπολογιστές. Εντοπίζει ψηφιακά ίχνη που είναι ήδη προσβάσιμα στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο ανταλλαγής αρχείων που συμβαίνει δημόσια. Με άλλα λόγια, στοχεύει συμπεριφορές και τεχνικά δεδομένα, όχι περιεχόμενο επικοινωνίας.

Κατόπιν εντοπισμού ύποπτης IP διεύθυνσης, οι αστυνομικές αρχές μπορούν να ζητήσουν – μέσω δικαστικού διατάγματος – από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) τα στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κ.λπ.), ώστε να προχωρήσουν σε ανακρίσεις, κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών και, ενδεχομένως, απαγγελία κατηγοριών.

Η χρησιμότητα του ICACCOPS έχει αναγνωριστεί διεθνώς, καθώς έχει συμβάλει στην εξιχνίαση χιλιάδων υποθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί βασικό εργαλείο στη μάχη κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο.

