Μια συγκινητική στιγμή γεμάτη ελπίδα εκτυλίχθηκε στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου, καθώς η Κυριακή ολοκλήρωσε με επιτυχία τη θεραπεία της κατά του καρκίνου.

Η Κυριακή από το 2022 έδινε μια δύσκολη μάχη, με δύναμη, κουράγιο και χαμόγελο.

Η ανάρτηση από το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες

Χρυσός Σεπτέμβρης, ο μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον παιδικό καρκίνο, ξεκινά με το πιο όμορφο νέο.

Στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου, η Κυριακή Μανώλη χτύπησε το καμπανάκι της νίκης!

Από το 2022 έδινε μια δύσκολη μάχη, με δύναμη, κουράγιο και χαμόγελο, και σήμερα γιορτάζουμε μαζί της το τέλος των θεραπειών και την αρχή μιας νέας σελίδας στη ζωή της.

Το καμπανάκι αυτό είναι το σύμβολο της ελπίδας, της αντοχής και της επιστροφής στην κανονικότητα.

Η Κυριακή μάς έδειξε ότι οι Μικροί Ήρωες μπορούν να πετυχαίνουν τα μεγαλύτερα θαύματα.

Είμαστε περήφανοι για εκείνη, την αγκαλιάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που δίνει τη δική του μάχη.

Γιατί κάθε καμπανάκι που χτυπά, είναι μια νίκη για όλους μας!