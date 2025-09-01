Οι εργοδοτικές οργανώσεις, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καταδικάζουν, με ανακοινώσεις τους, την απόφαση του συνδικαλιστικού κινήματος για παναπεργία με τρίωρη στάση εργασίας στις 11 Σεπτεμβρίου για την ΑΤΑ και ζητούν τη συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου.

"Η ΟΕΒ εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την απόφαση των συντεχνιών να προσφύγουν σε απεργιακά μέτρα σε σχέση με την ΑΤΑ. Περαιτέρω, εκφράζει την απογοήτευση της γιατί τα μέτρα λαμβάνονται κατά παράβαση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, αφού ακόμα και με σημερινή ανακοίνωση του ιδίου του Υπουργού Εργασίας, η διαδικασία του διαλόγου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη", αναφέρει.

Η ΟΕΒ προσθέτει ότι ο μόνος αρμόδιος που μπορεί με βάση τα θέσμια να κηρύξει αδιέξοδο είναι ο Υπουργός Εργασίας και επομένως "τα απεργιακά μέτρα είναι παράτυπα και η ΟΕΒ τα καταδικάζει", σημειώνοντας ότι μετά τις απεργίες η αναζήτηση λύσης στη διαφορά γίνεται δυσκολότερη και περιπλοκότερη.

"Η ΟΕΒ παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια υλοποίησης αυτών που μαζί με τις Συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας υπογράψαμε το 2017 και το 2023, για αναζήτηση και διαμόρφωση «μόνιμης και ολοκληρωμένης Συμφωνίας για νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ …», που για να είναι Συμφωνία θα πρέπει το περιεχόμενο της να είναι ελεύθερα αποδεκτό και από τις δύο πλευρές", καταλήγει, καλώντας τις συντεχνίες να επαναξιολογήσουν τις αποφάσεις τους, να ακυρώσουν τα εξαγγελθέντα μέτρα και να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Από την πλευρά του, το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι "καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προχωρήσουν σε παναπεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου", σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν είναι μόνο αδιέξοδες, αλλά και επικίνδυνες για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας.

"Την ώρα που επιχειρήσεις και κοινωνία παλεύουν να διατηρήσουν σταθερότητα και να χτίσουν προοπτικές ανάπτυξης, η επιλογή της αχρείαστης σύγκρουσης τορπιλίζει την παραγωγικότητα, αποθαρρύνει επενδύσεις και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία της χώρας μας", σημειώνει.

Το ΚΕΒΕ προσθέτει ότι η προσφυγή σε απεργίες αντί σε ειλικρινή διάλογο αποτελεί "ένδειξη ανευθυνότητας. Οι συνέπειες θα είναι δυστυχώς δυσβάσταχτες, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους και τα νοικοκυριά, που θα βρεθούν αντιμέτωπα με επιπλέον πιέσεις", αναφέρει, προσθέτοντας ότι η επιλογή αυτή συνιστά "ξεκάθαρα εκβιαστική τακτική, η οποία όχι μόνο δεν συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων", αλλά οδηγεί την οικονομία και την κοινωνία σε αδιέξοδο και πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στέλνοντας αρνητικά μηνύματα στους επενδυτές και στους διεθνείς εταίρους.

"Το ΚΕΒΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να σταματήσουν να οδηγούν την οικονομία σε αδιέξοδο και να επιδείξουν την υπευθυνότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Ο μόνος δρόμος είναι ο ουσιαστικός διάλογος και η συνεργασία, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Κύπρου", υπογραμμίζει το ΚΕΒΕ, σημειώνοντας ότι η μόνη πραγματική διέξοδος είναι η στήριξη των προσπαθειών του Υπουργού για τη συνέχιση του διαλόγου, με στόχο την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης που να διασφαλίζει τόσο την οικονομική σταθερότητα όσο και την κοινωνική συνοχή.

