Αφοσιωμένο στη μεσολαβητική διαδικασία για τη διαμόρφωση συγκλίσεων για την επίτευξη συμφωνίας για το μέλλον της ΑΤΑ είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Υπουργού, Γιάννη Παναγιώτου, ο οποίος σημειώνει ότι πρέπει να αποφευχθεί η λήψη απεργιακών μέτρων.

Ο Υπουργός αναφέρει ότι η μεσολαβητική διαδικασία προϋποθέτει την εποικοδομητική συμβολή των κοινωνικών εταίρων. "Παρά τις δυσκολίες και παρά τις διαφωνίες, η εντατική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να συνεχιστεί και η λήψη απεργιακών μέτρων πρέπει να αποφευχθεί, για τη διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης και την επιβεβαίωση της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας", αναφέρει.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Παναγιώτου σημειώνει ότι πραγματοποιούνται επαφές και προγραμματίζονται συναντήσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου με τις δύο πλευρές, "που αναμένεται να επιδείξουν συλλογική υπευθυνότητα για τη διασφάλιση της ομαλότητας και της σταθερότητας στην αγορά εργασίας", αναφέρει.

Διαβάστε ακόμη: Συντεχνίες: Αποφάσισαν παναπεργία με 3ωρη στάση εργασίας για την ΑΤΑ

Πηγή: ΚΥΠΕ