Έκκληση προς την Σιναϊτική Αδελφότητα για συνεργασία με τον νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενο της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Δαμιανό, απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρει ότι, «η Εκκλησία της Κύπρου γνωρίζει πολύ καλά, εκ πείρας, ότι ο Ελληνισμός έχει καταβάλει πολύ βαρύ τίμημα εξαιτίας των εθνικών διχασμών και της εκκλησιαστικής διάσπασης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η διασάλευση της εκκλησιαστικής ενότητας και τάξης πάντοτε οδηγεί σε εθνική διχόνοια, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για τον Ελληνισμό».

«Εκφράζουμε την ολόθυμη ευχή και παράκληση προς την Σιναϊτική Αδελφότητα, όπως αναλογιζόμενη την κρισιμότητα την οποία διέρχεται η ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης, συνεργαστεί με πνεύμα αγάπης, ενότητας και εκκλησιαστικής συνείδησης με τον νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενο της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά Δαμιανό, ώστε να διαφυλαχθούν τα πάσης φύσεως συμφέροντα της Μονής και του Έθνους μας», προστίθεται.

Καταληκτικά, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αναφέρει ότι τώρα είναι η στιγμή της πραγματικής ενότητας, «ώστε να εξευρεθεί η αμοιβαία αποδεκτή λύση, που θα διασφαλίζει την διατήρηση τού από αιώνων καθεστώτος της Ιεράς Μονής Σινά και, φυσικά, το μέλλον της. Δεν είναι η ώρα να διευθετηθούν εσωτερικά θέματα, ούτε της Μονής, ούτε της Πολιτείας», σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ