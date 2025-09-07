Η ηλεκτρική διασύνδεση (GSI) είναι ένα «έργο που θα ωφελήσει πολύ την Κύπρο που είναι ενεργειακά απομονωμένη και για να γίνει αυτό το έργο πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει", δήλωσε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως "η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια με την κυπριακή Κυβέρνηση".

Απαντώντας σε ερώτηση, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι: «πρόκειται για έργο που θα ωφελήσει πολύ την Κύπρο που είναι ενεργειακά απομονωμένη. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και θα κάνω ο,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια με την κυπριακή Κυβέρνηση".

"Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν σε καταβολές ποσών αναφορικά με τις ρυθμιστικές χρεώσεις. Ζητήματα που θα διασφαλίσουν πως η Κύπρος εννοεί αυτό που λέει. Αυτό που εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα από την από την Κύπρο, ότι πράγματι το έργο αυτό, το θέλει και το εννοεί και καταβάλλει και το σχετικό τίμημα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και στη συνέχεια, με βάση τον προγραμματισμό τον οποίον έχουμε υλοποιήσει, θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια".

"Θέλω να επισημάνω πως για την Ελλάδα η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο που έχουμε προτεραιότητα. Ολοκληρώσαμε τη διασύνδεση με την Κρήτη, προχωράμε τις διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα. Και έχουμε και το σημαντικό έργο για τη διασύνδεση με την Αίγυπτο», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ