Ο δικηγόρος της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, Νίκος Κληρίδης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» και τοποθετήθηκε για την υπόθεση, τις τελευταίες δημοσιεύσεις στον Τύπο αλλά και τις επικείμενες ιδιωτικές ποινικές διώξεις.

Όπως υποστήριξε, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» σπίλωσης της οικογένειας του θύματος και κυρίως της μητέρας του Θανάση. «Έχουν ξεπεράσει τα όρια. Προσπαθούν να στήσουν λαϊκά δικαστήρια με βλακείες, να επηρεάσουν το κοινό και να εξευτελίσουν την τραγική μάνα και την οικογένεια του θύματος. Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ειδική αναφορά έκανε στο δημοσίευμα για το πόρισμα Μαρνερή, το οποίο χαρακτήρισε ύποπτο ως προς το timing, σημειώνοντας ότι ανασύρθηκε «out of the blue» λίγο μετά την ανακοίνωση πως θα καταχωρηθούν ιδιωτικές ποινικές διώξεις. «Εκείνοι που συγκάλυψαν το έγκλημα επιχειρούν μέσω φερέφωνων να αμφισβητήσουν την τελεσιδικία των αποφάσεων και να πείσουν ότι η μητέρα κατασκεύασε σκευωρία», είπε.

Ο κ. Κληρίδης επεσήμανε ότι δεν γνωρίζει για προσωπικές απειλές εναντίον της μητέρας του Θανάση, όμως εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπάρχει στοχευμένη επιχείρηση δυσφήμησης με άσχετες αναφορές, όπως για τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του παιδιού. Παράλληλα, τόνισε ότι η δικαιοσύνη έχει ήδη κρίνει το ζήτημα των αιτίων θανάτου, με το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας Βαρωσιώτου –που επιβεβαιώθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου– να καταλήγει σε δολοφονία διά στραγγαλισμού. «Η τελεσιδικία είναι δεδομένη, το θέμα έχει λήξει νομικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και η διάδοχός της, δικαστής Εύη Μιντή, επικύρωσε αυτή τη θέση.

Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις, ο δικηγόρος αποκάλυψε πως αναμένεται να καταχωρηθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Αν και απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα, αποκάλυψε ότι ο φάκελος αφορά τουλάχιστον τέσσερα μέλη της αστυνομίας και δύο στρατιωτικούς, με το ενδεχόμενο να προστεθούν άλλα δύο άτομα καθώς συνεχίζεται η μελέτη των καταθέσεων. «Για να στοιχειοθετηθούν κατηγορητήρια απαιτείται επαρκής μαρτυρία και εις βάθος ανάλυση των πορισμάτων. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται στην τελική της φάση», σημείωσε.

Ο Νίκος Κληρίδης κατέληξε ότι το «σύστημα συγκάλυψης», όπως το χαρακτήρισε, δεν μπορεί να σταθεί πλέον και σύντομα θα καταρρεύσει. «Ας μας αφήσουν ήσυχους. Το θέμα έχει κριθεί, η δολοφονία έχει αναγνωριστεί και τώρα είναι ώρα να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τη συγκάλυψη», είπε κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης: «Φταίμε που σκότωσαν το παιδί μας; Το βαρέλι της διαφθοράς δεν έχει πάτο»(vid)