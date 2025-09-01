Τον θαυμασμό του για την δικηγόρο και ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου εξέφρασε ο ηθοποιός και παραγωγός, Κούλλης Νικολάου.

Η ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Φωνής Λογικής βρέθηκε στο νησί μας ως καλεσμένη για να παρακολουθήσει τους αγώνες του Γ' Ομίλου του Eurobasket που διεξάγονται στη Λεμεσό.

Προχθές έδωσε το παρών της στο Κύπρος - Ελλάδα, συνοδευόμενη απ' τον Λουκά Φουρλά.

«Η επόμενη Πρωθυπουργός της Ελλάδας: μορφωμένη, καλλιεργημένη, επιστήμονας, με χάρισμα που την κάνει να αγαπιέται από όλους τους Έλληνες, πέρα από χρωματικές αγκυλώσεις και ιδεοληψίες», έγραψε ο Κούλλης Νικολάου.