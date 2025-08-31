Η κόρη ενός ανώτατου αξιωματικού της RAF «κινδυνεύει να αμαυρώσει την υστεροφημία του πατέρα της» αφού επιτέθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια άγριου καβγά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 20χρονη Τζέσικα Κλοουκ φέρεται να χτύπησε με ποτήρι μια συμπατριώτισσά της, τραυματίζοντάς την από το μάτι μέχρι τον λαιμό ενώ βρισκόταν στην Κύπρο.

Το «βίαιο» περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες εντός των Βρετανικών Βάσεων, έξω από τη βάση του Ακρωτηρίου, όπου ο πατέρας της, Σμήναρχος Σάιμον Κλοουκ, υπηρέτησε ως διοικητής για τρία χρόνια.

Η Κλοουκ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση από δικαστή του Δικαστηρίου των Κυρίαρχων Βάσεων, αφού κατηγορήθηκε για βαριά σωματική βλάβη (GBH) και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στις 22 Σεπτεμβρίου για να δηλώσει την υπεράσπισή της.

Πηγή δήλωσε στη Sun on Sunday: «Ήταν ένα βίαιο περιστατικό μεταξύ δύο Βρετανίδων, το οποίο θα μπορούσε να είχε πολύ χειρότερη κατάληξη.

Το θύμα χτυπήθηκε με ποτήρι και έμεινε με μια τρομερή τομή από το μάτι μέχρι τον λαιμό. Είναι θαύμα που δεν τραυματίστηκε το μάτι της ή δεν κόπηκε κάποια αρτηρία».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι οι γονείς της Κλοουκ ήταν «απόλυτα συντετριμμένοι» με ό,τι συνέβη ενώ εκείνη βρισκόταν στο εξωτερικό.

Επισήμανε επίσης ότι η 20χρονη όφειλε να δίνει ένα «υποδειγματικό παράδειγμα», όμως στην πραγματικότητα «κινδύνευσε να αμαυρώσει την υστεροφημία του πατέρα της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, ηλικίας 19 ετών, είναι «εξαρτώμενο πρόσωπο στρατιωτικού» — δηλαδή σύντροφος ή παιδί κάποιου που υπηρετεί στη βάση.

Λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, η Κλοουκ είχε ανεβάσει στο Facebook φωτογραφία όπου ποζάρει μαζί με τον πατέρα της στον γάμο του με τη μητέρα της, νωρίτερα μέσα στη χρονιά στην Κύπρο.

Ο Σμήναρχος Κλοουκ έχει πλέον μετατεθεί στη RAF High Wycombe, στο Μπακινγκχαμσάιρ.