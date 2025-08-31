Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
Όπως αναφέρεται, λόγω οδικής σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση, στο ύψος της Λινόπετρας.
Συγκεκριμένα στο τροχαίο εμπλέκονται έξι οχήματα.
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί, υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
