Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Όπως αναφέρεται, λόγω οδικής σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση, στο ύψος της Λινόπετρας.

Συγκεκριμένα στο τροχαίο εμπλέκονται έξι οχήματα.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί, υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.