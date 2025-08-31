Το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 19:00, ομάδα ακτιβιστών συγκεντρώθηκε στην Κάτω Πάφο για να διαμαρτυρηθούν υπέρ της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ομάδα, η οποία αποτελούνταν από άτομα διαφορετικών καταγωγών και ηλικιών, ξεκίνησε την πορεία της από την πεζογέφυρα στους Τάφοι των Βασιλέων, διέσχισε το λιμάνι της Πάφου και κατέληξε στη νέα Πλατεία Νερού στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν κατσαρόλες και ξύλινες κουτάλες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να κάνουν θόρυβο και να στείλουν μήνυμα ενάντια στον οργανωμένο λιμό που επιβάλλεται στον λαό της Γάζας από το ισραηλινό κράτος. Παράλληλα, απαίτησαν τον τερματισμό της γενοκτονίας, τον τερματισμό της συνενοχής της κυπριακής κυβέρνησης, και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση της Παλαιστίνης και του λαού της.