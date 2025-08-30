Το ίντερνετ κλείνει σήμερα 30 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή κοινωνία.

Το ίντερνετ κλείνει σήμερα 30 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή Κοινωνία. Σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια, στις 30 Αυγούστου 1995, είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τη λειτουργία της πρώτης Υπηρεσίας Ίντερνετ στην Κύπρο. Την επόμενη, στις 31 Αυγούστου θα κάναμε τη δημοσιογραφική διάσκεψη για να ανακοινώσουμε την υπηρεσία. Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται πάνω πίσω από τη ξύλινη μετώπη το πρώτο μόντεμ της μεγάλης ταχύτητας των 64 kbps (!), πιο κάτω το switch και ακριβώς πιο κάτω ο router που είχα φέρει "παράνομα" μέσα στη βαλίτσα από την Αθήνα και που ήταν συνδεδεμενος με τις τηλεφωνικές γραμμές του ΛΟΓΟΥ. Στη πιο κάτω φωτογραφία είναι ο Pantelis Michaelides, που ήταν και ο πρώτος μου συνεργάτης στην Κύπρο στο ΛΟΓΟΔΙΚΤΥΟ και ο Δημήτρης Βασσαρδάνης που ήταν τότε ο CEO της HOL στην Αθήνα. Ιστορικές και αξέχαστες στιγμές, γιατί από την επόμενη μέρα και για 20 συνεχείς μέρες θα ξεκινούσε ένας άλλος αγώνας εναντίον του κατεστημένου της Κύπρου που έλεγε τότε ότι το ίντερνετ θα καταστρέψει την Κυπριακή Κοινωνία, την Οικονομία και δεν θα έπρεπε να έρθει. Στην πρώτη φωτογραφία ψηλά πάνω στο ικρίωμα με τη ξύλινη πρόσοψη είναι το modem που συνέδεε τον πρώτο εμπορικό κόμβο του ίντερνετ στην Κύπρο με το εξωτερικό, στη δεύτερη σειρά είναι το πρώτο switch που είχαμε αγοράσει και πιο κάτω ήταν ο δρομολογητής (router) που συνέδεε τις τηλεφωνικές γραμμές των συνδρομητών και εκτελούσε όλες τις εργασίες. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι ο πρώτος Linux Server που στήθηκε για να φιλοξενήσει όλες τις άλλες υπηρεσίες (DNS, WEB και MAIL).