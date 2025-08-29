Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας υπενθυμίζει την υποχρέωση των γονέων/ κηδεμόνων που έχουν μαθητές στη Δημοτική Εκπαίδευση, για άμεση και έγκαιρη επικοινωνία με το σχολείο, σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους, "ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως η επικοινωνία με την Αστυνομία".

Το Υπουργείο σε ανακοίνωση την Παρασκευή διευκρινίζει ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία η ενημέρωση του σχολείου (δημόσιου ή ιδιωτικού δημοτικού και νηπιαγωγείου) θα πρέπει να γίνεται από την προηγούμενη ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάζει το παιδί τους, έστω και εάν η απουσία θα είναι μόνο για μία ημέρα ή μερικές ώρες.

Προσθέτει ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλοι οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου, για τους τρόπους επικοινωνίας με το σχολείο (κινητό/σταθερό τηλέφωνο, e-mail).

Σημειώνει ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται απουσία παιδιού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τους γονείς/κηδεμόνες, το σχολείο θα επικοινωνεί μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος (SMS), ενώ εάν και με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή, "στις 8:45 π.μ. της ίδιας ημέρας, θα καλείται η Αστυνομία, για περαιτέρω ενέργειες".

