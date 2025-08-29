Βαθύτατη θλίψη εκφράζει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τον θάνατο του Πάμπου Αναστασίου, πρώην ποδοσφαιριστή της ΕΠΑ Λάρνακας με την οποία αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, της Ανόρθωσης, του Εθνικού Άχνας και διεθνή με την Εθνική Κύπρου και την Εθνική Κύπρου Κ21.

«Ο Πάμπος Αναστασίου υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση το κυπριακό ποδόσφαιρο, αφήνοντας πίσω του μια αξιόλογη πορεία και μια σημαντική παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Χρυσοστόμου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και όλη η οικογένεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

