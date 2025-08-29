Στα μαύρα ντύθηκε η Λευκωσία μετά τον αδόκητο θάνατο Σοφίας Σιγκούνα στις 19 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα. Η οικογένεια προσκαλεί όσους τιμούν τη μνήμη της νεαρής Σοφίας να παραστούν για ένα τελευταίο αντίο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια. Η ταφή θα ακολουθήσει στο Νέο Κοιμητήριο Λακατάμιας.

Η Σοφία αφήνει πίσω της τους γονείς της, κ. Απόστολο Σιγκούνα και κα. Μαριλένα Ιωάννου, τις αδελφές της, Ανδριάνα και Κατερίνα, καθώς και τους παππούδες, γιαγιάδες, θείους και λοιπούς συγγενείς που θρηνούν το απώλεσμά της.

Η οικογένεια παρακαλεί αντί για στεφάνια, να γίνουν εισφορές στα φιλανθρωπικά ιδρύματα «Μικροί Ήρωες», «Χριστίνα Α. Αποστόλου» και «Νικόλας Θεολόγου», προς τιμήν της μνήμης της.

Επιθυμία της ίδιας της Σοφίας ήταν όσοι παραστούν στην κηδεία της, αν είναι δυνατό, να φορούν ροζ χρώμα.

