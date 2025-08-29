Το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωση της απόφασης του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για την ποινή που θα επιβληθεί στον τέως Επίτροπο Εθελοντισμού, Γιάννη Γιαννάκη, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση πλαστών εγγράφων.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, ο συνήγορος του κατηγορουμένου ζήτησε από το Δικαστήριο να ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή ποινής ως μετριαστικοί παράγοντες κάποιοι παράμετροι που αφορούν στον χρόνο, όπως η περίοδος 30 περίπου χρόνων που έχει παρέλθει από την τέλεση των αδικημάτων, καθώς και το λευκό ποινικό μητρώο του κατηγορούμενου.

Όπως ανάφερε κατά την αγόρευσή του ενώπιον του Δικαστηρίου ο δικηγόρος του κ. Γιαννάκη, Πέτρος Σταύρου, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στις 2/4/2025 τρεις κατηγορίες που αφορούν στη διακίνηση πλαστού εγγράφου, προσθέτοντας ότι η παραδοχή αυτή συνέβαλε στην εξοικονόμηση δικαστικού χρόνου και ότι γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός αυτό η ανάλογη βαρύτητα κατά την εξέταση της ποινής που θα επιβληθεί.

Σημείωσε, επίσης, ότι ο κ. Γιαννάκη αντιμετώπιζε οχτώ κατηγορίες συνολικά και ότι, πέρα από τις τρεις που παραδέχθηκε, οι υπόλοιπες αποσύρθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά την τελευταία δικάσιμο. Πρόσθεσε, ότι αυτό σημαίνει πως ο κατηγορούμενος δικαίως δίκαζε αυτή την υπόθεση και δικαίως αμφισβητούσε εκείνες τις κατηγορίες.

Ο κ. Σταύρου ανέφερε, εξάλλου, ότι για οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διαδικασία από τις 2/4/2025, ημέρα παραδοχής των τριών κατηγοριών, και έπειτα ευθύνη έχει η Κατηγορούσα Αρχή, κάτι στο οποίο αντέδρασε η δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, ο συνήγορος του κ. Γιαννάκη σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τη διακίνηση πλαστών εγγράφων, τα οποία όμως δεν αλλοίωσε ο ίδιος, ενώ επεσήμανε πως το απολυτήριο λυκείου, ένα εκ των πλαστών εγγράφων που διακίνησε, παρά το γεγονός ότι ήταν επίσημο έγγραφο, δεν εξυπηρετούσε καμία σκοπιμότητα, υπό την έννοια ότι δεν προβλεπόταν από κάποιο σχέδιο υπηρεσίας, ούτε ήταν απαραίτητο για εργοδότηση.

Ακολούθως, ο κ. Σταύρου παρέθεσε σειρά αποφάσεων δικαστηρίου για επιβολή ποινής σε περιπτώσεις πλαστογραφίας. Ανέφερε ότι κατά την επιβολή ποινής σε υποθέσεις που παρέθεσε, λήφθηκε υπόψη και το χρηματικό ποσό που απέσπασαν τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν, επισημαίνοντας ότι στην υπόθεση εναντίον του κ. Γιαννάκη δεν προέκυψε, με βάση τα γεγονότα που κατατέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, απόσπαση οποιοδήποτε ποσού, ούτε περιλήφθηκαν στο κατηγορητήριο κατηγορίες απόσπασης κάποιου ποσού.

Ακόμα, ο συνήγορος του κ. Γιαννάκη ζήτησε να ληφθεί υπόψη στον μετριασμό ποινής το λευκό ποινικό μητρώο του κατηγορούμενου, καθώς και η πάροδος μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τέλεση των αδικημάτων κατά τα έτη 1995 και 1996, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία κατηγορήθηκε γραπτώς, στις 20/4/2022. Σημείωσε ότι το ύψος της ποινής πρέπει να αντανακλά την ωφελιμότητα της τιμωρίας ως μέτρου αποτροπής και αναμόρφωσης του παραβάτη.

Τέλος, παρουσίασε τρία έγγραφα που ζήτησε να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο, μία επιστολή του 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον έλεγχο προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του οποίου προΐστατο ο κατηγορούμενος, επιστολή του ΟΝΕΚ στον κατηγορούμενο με ευχαριστίες μετά το θετικό αποτέλεσμα του προγράμματος που έλεγξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία επιστολή εθελοντών των ΗΕ για τη δράση του κατηγορούμενου ως Επιτρόπου Εθελοντισμού.

Η Δικαστής Νικόλ Γρηγορίου ανέφερε ότι η ανακοίνωση της απόφασης για την ποινή του κατηγορούμενου θα γίνει την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, στις 12:00.

