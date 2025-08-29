Μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας εντόπισαν τα ξημερώματα σήμερα, σε περιοχή της Λευκωσίας, αυτοκίνητο το οποίο κινείτο με ταχύτητα 109 χλμ/ώρα, αντί των 50 χλμ/ώρα που προβλέπει το όριο.

Ο οδηγός, ηλικίας 21 ετών, συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό. Αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για καταχώρηση της υπόθεσης.

Οδική σύγκρουση – Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Τροχαίο σημειώθηκε στη Λευκωσία γύρω στις 21:15 χθες βράδυ. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος σε περιοχή της Λευκωσίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα (υλικές ζημιές).

Στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης, με τελική ένδειξη 149μg αντί 22μg, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

