Ανδρας ηλικίας 57 ετών, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης μέλη της Δύναμης προχώρησαν χθες Πέμπτη 28 Αυγούστου στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 57 ετών».

Ο άνδρας «συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Ο 57χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.