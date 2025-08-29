Γλυκές δημιουργίες με άρωμα παράδοσης αφού στο «Γλυτζιστικόν» οι πατέρες ετοίμασαν για εσάς μοναδικές λιχουδιές.

Αυτό αναφέρει ανάρτηση του π.Νεκτάριου μέσα απ’ την οποία «διαφημίζονται» τα καλούδια που φτιάχνουν. Υπενθυμίζεται ότι σχετικό εργαστήρι παρασκευής προιόντων λειτουργούσε στη Μονή Αββακούμ στο Φτερικούδι.

Πάντως, στην εν λόγω ανάρτηση ο π. Νεκτάριος δεν αναφέρει την περιοχή στην οποία βρίσκονται και ούτε απαντά σε ερωτήσεις πολιτών για το πού μπορούν να βρουν τις δημιουργίες τους.

Αυτούσια η ανάρτηση

Γλυκές δημιουργίες με άρωμα παράδοσης

Στο Γλυτζιστικόν οι πατέρες ετοίμασαν για εσάς μοναδικές λιχουδιές:

Τραγανές φλωρεντίνες με μέλι και ξηρούς καρπούς

Χρυσαφένια, σιροπιαστά «δάχτυλα των κυριών»

Παραδοσιακές κυπριακές πισιές με γέμιση αγάπης

Απίθανες πορτοκαλόπιτες, αρωματικές και αφράτες

Γεύσεις που ξυπνούν μνήμες, φτιαγμένες με ευχή, μεράκι και την ευλογία της μοναστηριακής κουζίνας.

Γιατί κάθε μπουκιά… είναι και μια μικρή ευλογία.

