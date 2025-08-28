Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η δημοσιοποίηση βίντεο από το όρος Σινά, όπου μοναχοί εμφανίζονται να σύρονται βίαια έξω από τα κελιά τους μέσα στη νύχτα, με τη συνδρομή μπράβων και σπασμένων θυρών.

Το περιστατικό θύμησε στον καθαιρεθέντα αρχιμανδρίτη Νεκτάριο αντίστοιχα γεγονότα που καταγράφηκαν πρόσφατα και στην Κύπρο, στη Μονή Οσίου Αββακούμ, με κοινά χαρακτηριστικά: βραδινές επιχειρήσεις, παρουσία σωματωφυλάκων και εντολές που αποδίδονται σε εκκλησιαστικούς αξιωματούχους.



Συγκεκριμπένα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για «franchise της ντροπής» και «συμμορία με ράσα», καταγγέλλοντας διεθνές ρεζιλίκι για την Εκκλησία. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στα ΜΜΕ, τα οποία –όπως σημειώνει– σιωπούν σε τέτοιες υποθέσεις, ενώ δεν διστάζουν να προβάλουν ζητήματα κουτσομπολιού.

«Η σιωπή τους είναι συγκάλυψη», τόνισε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για την έλλειψη διαφάνειας και τη διαστρέβλωση του νοήματος της Εκκλησίας. «Εκκλησία χωρίς Αλήθεια και χωρίς Σταυρό είναι απλώς μια εταιρεία συμφερόντων με μπράβους νυχτερινής βάρδιας», κατέληξε.

Το βίντεο, που ήδη κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, αναμένεται να προκαλέσει νέες συζητήσεις γύρω από τον ρόλο της Εκκλησίας, τη διαχείριση των μοναστηριών και τα όρια της εκκλησιαστικής εξουσίας.



