Έντονες συζητήσεις προκάλεσε το αποτέλεσμα του πορίσματος των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό.

Οι Αμερικανοί δείχνουν δυο αποτσίγαρα ως την αιτία που ξέσπασε η μεγαλύτερη φωτιά στα χρονικά της Κύπρου μετά την εισβολή.

Μπορεί να ξεκινήσει φωτιά από αποτσίγαρο;

Όπως καταγράφουν οι Αμερικανοί στην έκθεση τους, είναι γνωστό ότι τα τσιγάρα, ακόμη και τα Fire Safe Cigarettes (FSC), μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για να αναφλεγεί ένα τσιγάρο, οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα ανάφλεξης, αλλά συχνά πρόκειται για έναν συνδυασμό παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Μερικοί από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το δυναμικό ανάφλεξης των τσιγάρων περιλαμβάνουν: ταχύτητα ανέμου· χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία καυσίμου (FMC)· χαμηλή σχετική υγρασία (RH)· μέγεθος και προσανατολισμός καυσίμου· προσανατολισμός του τσιγάρου· και υψηλή θερμοκρασία αέρα, για να αναφερθούν μερικοί.

Με βάση τις γνωστές καιρικές συνθήκες τη στιγμή της πυρκαγιάς, οι ερευνητές γνώριζαν ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν ευνοϊκές για την έναρξη πυρκαγιάς από απρόσεκτη απόρριψη καπνιστικού υλικού. Ενώ περπατούσαν κατά μήκος του δρόμου, οι ερευνητές εντόπισαν υπερβολική ποσότητα αποτσίγαρων κατά μήκος της άκρης του δρόμου και στη γειτονική βλάστηση. Αν και υπήρχε μεγάλος αριθμός αποτσίγαρων στην περιοχή, δεν είχαν όλα θερμικές βλάβες επάνω τους ή στη γειτονική βλάστηση.

Το αποτσίγαρο ως «σιωπηλός μάρτυρας»: Πόσο αξιόπιστο είναι το DNA που κρύβει;

Σημαντικό ρόλο στις εγκληματολογικές έρευνες παίζουν συχνά τα αποτσίγαρα που αφήνουν πίσω τους οι δράστες. Ωστόσο, η αξιοπιστία του DNA που μπορεί να εντοπιστεί σε αυτά δεν είναι πάντα δεδομένη και εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων.

Η ποσότητα και η ποιότητα του DNA

Στα φίλτρα συσσωρεύονται κύτταρα από το σάλιο του καπνιστή, γεγονός που τα καθιστά πολύτιμη πηγή γενετικού υλικού. Αν, όμως, το τσιγάρο έχει καεί σε μεγάλο βαθμό, το DNA συχνά κατακερματίζεται. Επιπλέον, περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η υγρασία, τα μικρόβια και η έκθεση στον ήλιο επιταχύνουν την αποδόμησή του.

Ο κίνδυνος επιμόλυνσης

Σε περιπτώσεις όπου το ίδιο τσιγάρο έχει καπνιστεί από περισσότερα από ένα άτομα ή έχει έρθει σε επαφή με άλλες επιφάνειες, ενδέχεται να προκύψει «μικτό προφίλ» DNA. Αυτό δυσκολεύει την ανάλυση και περιορίζει την ακρίβεια της ταυτοποίησης.

Η συμβολή της τεχνολογίας

Παρά τα εμπόδια, οι σύγχρονες μέθοδοι –όπως η PCR και η ανάλυση STR– δίνουν τη δυνατότητα ανίχνευσης ακόμα και ελάχιστων ποσοτήτων γενετικού υλικού. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετές ποινικές υποθέσεις, η ανάλυση αποτσίγαρων αποτέλεσε το «κλειδί» για την ταυτοποίηση υπόπτων.

Η νομική διάσταση

Όταν εντοπίζεται καθαρό και πλήρες γενετικό προφίλ, η ταυτοποίηση θεωρείται εξαιρετικά αξιόπιστη, ισάξια με οποιαδήποτε άλλη βιολογική πηγή. Σε περιπτώσεις μερικών ή κατεστραμμένων προφίλ, το εύρημα μπορεί να προσφέρει σημαντικές ενδείξεις, χωρίς όμως πάντα να οδηγεί σε οριστικά συμπεράσματα. Αντίστοιχα, τα μικτά προφίλ απαιτούν εξειδικευμένη στατιστική ανάλυση.

Το αποτσίγαρο, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο αποδεικτικό στοιχείο – υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε καλή κατάσταση και η ανάλυση γίνεται με τα κατάλληλα εργαλεία.

Η υπόθεση Mary McLaughlin (1984)

Στη Γλασκώβη το 1984 όπως καταγράφει η Sun, ύστερα από 30 χρόνια, η ανάλυση DNA από ένα αποτσίγαρο που βρέθηκε στο διαμέρισμά της οδήγησε σε πλήρη ταυτοποίηση του δράστη, μέσω 24 DNA markers — σημείο «eureka» όπως το περιέγραψαν οι επιστήμονες.

Υπόθεση Rita Curran (1971)

Στην υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή για σχεδόν 52 χρόνια, ένα αποτσίγαρο κοντά στο πτώμα χρησιμοποιήθηκε για DNA ανάλυση μέσω γενετικής νομολογίας (genetic genealogy). Η ταυτοποίηση του δολοφόνου έγινε το 2019 μέσω συγγενών, παρόλο που ο ίδιος είχε πεθάνει