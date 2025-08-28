Βλάβη σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης επηρεάζει την υδροδότηση περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Αθανασίου, αναφέρει ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, από την βλάβη έχει διακοπεί η υδροδότηση στις οδούς Ηφαίστου, Στρατηγού Δημήτριου Ματαφιά, Προμηθέως, Απόλλωνος, Μόρφου, Ήρας και Δήμητρας, ενώ ενδεχομένως να επηρεάζονται και οδοί που γειτνιάζουν με αυτές.

Τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού βρίσκονται ήδη εκεί και εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ