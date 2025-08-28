Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το κοινό ότι η βλάβη στην υδροδότηση σε περιοχές της Λευκωσίας αποκαταστάθηκε εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης ο ΕΟΑ.

Χθες διακόπηκε η υδροδότηση σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λακατάμειας (διαμ. Λακατάμειας, διαμ. Τσερίου, διαμ. Ανθούπολης) και την κοινότητα Εργατών και οφειλόταν σε βλάβη αγωγού νερού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Στο SigmaLive ωστόσο καταφθάνουν δεκάδες καταγγελίες επηρεαζόμενων πολιτών οι οποίοι αναφέρουν ότι ακόμη δεν έχουν νερό. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον ΕΟΑ μας αναφέρθηκε πως το πρωί και ενώ είχε αρχίσει η παροχή νερού, γύρω στις 07:30 σημειώθηκε διακοπή ρεύματος που επηρέασε το κεντρικό αντλιοστάσιο.

Οι προσπάθειες όπως μας αναφέρθηκε συνεχίζονται και ήδη αρκετές περιοχές έλαβαν νερό. Στόχος είναι μέχρι το τέλος της μέρας να αποκατασταθεί η υδροδότηση σε όλες τις κοινότητες που επηρεάστηκαν.