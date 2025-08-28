Τις απαντήσεις στις επιστολές που έστειλε στους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας αναμένει η Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά τις εύλογες υποψίες «για ενδεχόμενη σοβαρή υπόθεση αμέλειας εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφέροντος» που εγείρει ο τρόπος διαχείρισης της πραγματοποίησης συναυλίας στην Πέγεια, σε πάρτι γενεθλίων επιχειρηματία, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της ΕΥ, Μάριο Πετρίδη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι «περιμένουμε τις απαντήσεις από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, θα τις αξιολογήσουμε, θα ολοκληρώσουμε τον έλεγχο και είτε θα εκδώσουμε νέα ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, είτε θα προχωρήσουμε στην ετοιμασία μιας ειδικής έκθεσης για το θέμα».

Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι όπως όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες να γνωρίζουν.

Αναφερόμενος στο ιστορικό ο κ. Πετρίδης είπε πως μόλις δέχτηκαν την καταγγελία στις 22 Αυγούστου έστειλαν επιστολή στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και στη Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας, ζητώντας τους να διερευνήσουν το θέμα και να τους ενημερώσουν, νοουμένου ότι «είμαστε σε προστατευόμενη περιοχή ωοτοκίας και είμαστε και σε περίοδο ωοτοκίας και εκκόλαψης» .

Όπως εξήγησε, δεν έγινε κάτι, αφού η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε.

Κατόπιν τούτου, συνέχισε, στις 25 Αυγούστου έστειλαν επείγουσα επιστολή στην Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στον Υπουργό Εσωτερικών.

Στις σχετικές επιστολές η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει τη σημασία της περιοχής Λάρας – Τοξεύτρας, ενώ αναφέρεται πως η «είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ όπου γεννάει πράσινη χελώνα». Προστίθεται πως «αυτές οι δύο παραλίες είναι οι μόνες στην Κύπρο που έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ειδικά προστατευόμενων περιοχών Μεσογειακής σημασίας».

Ο κ. Πετρίδης επεσήμανε πως η χωροθέτηση του υποστατικού και της εξέδρας εμπίπτει εξ ολοκλήρου μέσα στην πολεοδομική ζώνη προστασίας της φύσης Ζ1, ενώ μέρος του εμπίμπτει εντός των περιοχών του δικτύου Νατούρα 2000 και της καθορισμένης ζώνης προστασίας της παραλίας. Αναφερόμενος στον Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμο του 2003, σημείωσε πως κάθε σχέδιο ή έργο που εμπίμπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης και δύναται να την επηρεάσει, υπόκειται σε περιβαλλοντική εκτίμηση αν είναι σχέδιο και σε περιβαλλοντική έγκριση αν είναι έργο.

Αναφέρθηκε ακολούθως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οδηγό των τόπων του Δικτύου Νατούρα 2000 που έδωσε κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία της δέουσας εκτίμησης ενεργοποιείται, όχι από την βεβαιότητα, αλλά από την πιθανότητα σημαντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από σχέδια ή έργα, ανεξαρτήτως του αν αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός προστατευόμενου τόπου.

Είπε ακόμη, πως με βάση Νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, η δέουσα εκτίμηση πρέπει να προηγείται της έγκρισης του σχεδίου. Αυτή η εκτίμηση συνεπάγεται, όπως ανέφερε, ότι πρέπει να επισημανθούν όλες οι πτυχές του σχεδίου που θα μπορούσαν αυτές καθαυτές ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια να επηρεάσουν αυτούς τους σκοπούς διατήρησης.

Πρόσθεσε πως οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν την άσκηση αυτής της δραστηριότητας μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διαμορφώσει την πεποίθηση ότι αυτή δεν θα έχει επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα του συγκεκριμένου τόπου.

Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ακόμη πως με βάση τον περί προστασίας της παραλίας Νόμο απαγορεύεται η κατασκευή ή τοποθέτηση κατασκευασμάτων για τα οποία δεν χορηγήθηκε έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Άρα με βάση όλα αυτά, θα πρέπει να μας ενημερώσουν κατά πόσο εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη από το Νόμο έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου» συμπλήρωσε.

Ακόμη, είπε ότι θα έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση αν έχει δοθεί έγκριση από την περιβαλλοντική αρχή για την ανέγερση της εξέδρας για διεξαγωγή της συναυλίας κατόπιν δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η ενημέρωση αφορά και το κατά πόσο λήφθηκαν οποιαδήποτε άλλα μέτρα μετριασμού στην βάση των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 189 , εάν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις νομοθεσίας και εάν τελικά ήταν παρόντες λειτουργοί των αρμοδίων τμημάτων το βράδυ της συναυλίας στις εν λόγω παραλίες ώστε να διαπιστώσουν τυχόν όχληση, συνέχισε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο προέκυψε θέμα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσε στο ίδιο σημείο καφεστιατόριο ή αν είναι μόνο φέτος με την τοποθέτηση εξέδρας, ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως η καταγγελία αναφέρεται στην τοποθέτηση εξέδρας με τεράστιους προβολείς και συγκεκριμένα ότι στον περίβολο του εστιατορίου είχε τοποθετηθεί εξέδρα με προβολείς και ηχεία.

Ερωτηθείς κατά πόσο θα αποταθούν και στον Δήμο Ακάμα ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως προς το παρόν δεν είναι ελεγχόμενος σε αυτήν την καταγγελία ο Δήμος Ακάμα. «Αν μας έρθει κάτι θα το δούμε» είπε, προσθέτοντας ωστόσο πως όλοι όσοι είχαν εμπλοκή εξετάζονται.

Αυτή την στιγμή δεν ζητήσαμε κάτι αλλά δεν αποκλείεται να ζητήσουμε κάτι που αφορά και τον Δήμο Ακάμα και τον ΕΟΑ Πάφου, κατέληξε ο κ. Πετρίδης.

