Ανακοινώθηκαν σήμερα Πέμπτη τα αποτελέσματα για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2025.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την Πέμπτη τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε για το έτος 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται το Τμήμα επιτυχίας τους, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου.