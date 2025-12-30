Σε μια ακόμη επίδειξη προσωπικής διπλωματίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Bενιαμίν Νετανιάχου πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στην Φλόριντα

Αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι θα συζητούσε με τον Νετανιάχου την πιθανότητα ανάπτυξης τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα, στο πλαίσιο της πρότασης για διεθνή σταθεροποιητική δύναμη (ISF), όπως προβλέπεται στο 20-σημείο σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ.



«Έχω σπουδαία σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν και θα το συζητήσουμε. Αν είναι καλό, νομίζω πως είναι καλό», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας σε αποστολή επί του εδάφους στη Γάζα, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί δημοσίως στο Ισραήλ για ανάλογο σενάριο.

US President Donald Trump says he has great relationship with Turkish President Recep Tayyip Erdogan; will talk with Israel's Netanyahu about potential deployment of Turkish forces in Gaza pic.twitter.com/scjlJiqNgU — TRT World (@trtworld) December 29, 2025



Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά από σχετικές ερωτήσεις ο Τραμπ απάντησε: «Ξέρω τον Ερντογάν, είναι πολύ καλός φίλος μου. Τον σέβομαι, τον σέβεται και ο Μπίμπι (Bibi). Δεν θα έχουν πρόβλημα – τους ξέρω πολύ καλά», τόνισε, επαναλαμβάνοντας με έμφαση ότι δεν αναμένει ρήξη μεταξύ των δύο ηγετών.





Trump:



I know President Erdogan very well, and as you all know, he’s a very good friend of mine. I respect him, Bibi respects him.



They’re not going to have a problem. They’re not going to have a problem, I know them very well.



He’s done a fantastic job. I’m with him. All… pic.twitter.com/3S2B6gwx52 — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

O Τραμπ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Συρία και τη Συρο-Ισραηλινή σχέση, αποδίδοντας εύσημα στον Τούρκο πρόεδρο για τον ρόλο του στην αποσταθεροποίηση εξτρεμιστικών πυρήνων στη χώρα.

«Μην ξεχνάτε, ο πρόεδρος Ερντογάν βοήθησε πολύ. Δεν ήθελε ποτέ τα εύσημα, αλλά του ανήκουν. Ξεφορτώθηκε πολύ κακούς ανθρώπους (Ασαντ)», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό το έκανε ο Ερντογάν – του δίνουμε μεγάλη, καλή πίστωση».





Trump on Erdogan and Syria:



Don’t forget, it was President Erdogan that helped very much. He never wanted the credit for it, but he really, really gets a lot of credit.



President Erdogan should get a lot of good credit for what he did. He got rid of some very bad people, and… pic.twitter.com/4vDyP8xnI0 — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Τέλος ρωτηθείς για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά το ζήτημα:

«Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά. Θα δούμε», δήλωσε, ενώ όταν ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε αστειευόμενος αλλά και καθησυχαστικά:

«Υπόσχομαι πως δεν θα τα χρησιμοποιήσουν στο Ισραήλ. Και υπόσχομαι ότι δεν θα συμβεί τίποτα – τους ξέρω».



