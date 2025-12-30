Σε μια ακόμη επίδειξη προσωπικής διπλωματίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Bενιαμίν Νετανιάχου πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στην Φλόριντα

Αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε  ότι θα συζητούσε με τον Νετανιάχου την πιθανότητα ανάπτυξης τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα, στο πλαίσιο της πρότασης για διεθνή σταθεροποιητική δύναμη (ISF), όπως προβλέπεται στο 20-σημείο σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ.

«Έχω σπουδαία σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν και θα το συζητήσουμε. Αν είναι καλό, νομίζω πως είναι καλό», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας σε αποστολή επί του εδάφους στη Γάζα, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί δημοσίως στο Ισραήλ για ανάλογο σενάριο.


Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα πληρώσει το τίμημα

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου  μετά από σχετικές ερωτήσεις ο Τραμπ απάντησε: «Ξέρω τον Ερντογάν, είναι πολύ καλός φίλος μου. Τον σέβομαι, τον σέβεται και ο Μπίμπι (Bibi). Δεν θα έχουν πρόβλημα – τους ξέρω πολύ καλά», τόνισε, επαναλαμβάνοντας με έμφαση ότι δεν αναμένει ρήξη μεταξύ των δύο ηγετών.

O Τραμπ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Συρία και τη Συρο-Ισραηλινή σχέση, αποδίδοντας εύσημα στον Τούρκο πρόεδρο για τον ρόλο του στην αποσταθεροποίηση εξτρεμιστικών πυρήνων στη χώρα.

«Μην ξεχνάτε, ο πρόεδρος Ερντογάν βοήθησε πολύ. Δεν ήθελε ποτέ τα εύσημα, αλλά του ανήκουν. Ξεφορτώθηκε πολύ κακούς ανθρώπους (Ασαντ)», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό το έκανε ο Ερντογάν – του δίνουμε μεγάλη, καλή πίστωση».

Τέλος ρωτηθείς για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά το ζήτημα:

«Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά. Θα δούμε», δήλωσε, ενώ όταν ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε αστειευόμενος αλλά και καθησυχαστικά:

«Υπόσχομαι πως δεν θα τα χρησιμοποιήσουν στο Ισραήλ. Και υπόσχομαι ότι δεν θα συμβεί τίποτα – τους ξέρω».