Ένταση επικράτησε σε πτήση της Arkia από το Παρίσι προς το Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στην Κύπρο το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν επιβάτης επιτέθηκε σε αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Το αεροσκάφος, που εκτελούσε το δρομολόγιο με πλήρωμα από τη Δανία σε μισθωμένο αεροπλάνο, εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο της Πάφου μετά από απόφαση του κυβερνήτη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας που επικαλείται το Israel National News, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο επιβάτης επιχείρησε να πάει στην τουαλέτα την ώρα της απογείωσης, παραβιάζοντας τις οδηγίες ασφαλείας. Όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, αντέδρασε με φραστική και σωματική επίθεση σε μέλος του πληρώματος καμπίνας.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας και ο κυβερνήτης αποφάσισε την προσγείωση στην Πάφο. Εκεί ο επιβάτης απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος και συνελήφθη από την κυπριακή αστυνομία.

Η Arkia, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι η πτήση θα συνέχιζε κανονικά προς Τελ Αβίβ αφού το περιστατικό διευθετήθηκε. Παράλληλα, εξέφρασε τη συγγνώμη της στους ταξιδιώτες για την ταλαιπωρία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η εταιρεία «δεν θα κάνει καμία απολύτως υποχώρηση σε θέματα ασφάλειας ούτε σε περιπτώσεις βίας εναντίον του προσωπικού της».

