Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο πλοίο “Daleela”, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο προς Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, γύρω στις 06:30, επιβάτης ελλαδικής καταγωγής που εργαζόταν στην Κύπρο υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέληξε εν πλω.

Το πλοίο κατέπλευσε κανονικά στο Λιμάνι Λεμεσού στις 08:00, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα του δρομολογίου. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία βρίσκονται επί του πλοίου και διενεργούν εξετάσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης: Διάσωση ατόμου που έπεσε σε μεσοπάτωμα διώροφης κατοικίας